Aurus Komendant впервые увидели на российских дорогах. Кроссовер проходит испытание жарой

В Астрахани заметили кроссовер представительского класса Aurus Komendant. Автомобиль был обклеен специальной пленкой, чтобы зеваки не увидели деталей экстерьера. Это первый раз, когда машину заметили на дорогах России.

Фотография Komendant появилась в группе «Русский автомобиль» в соцсети «ВКонтакте». Водители заметили машину проекта «Кортеж» в Астрахани под камуфляжем — это делается для того, чтобы раньше времени не раскрывать подробностей экстерьера автомобиля.

В Астрахани машину тестируют в условиях жаркого климата, ведь в январе 2020-го испытания проводились в Швеции, чтобы проверить, как автомобиль чувствует себя в холоде.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте» / сообщество «Русский автомобиль»

Судя по снимкам, прототип Komendant не бронирован: на это указывают тонкие стекла и шины Pirelli Scorpion размерности 255/55 20-го радиуса. Такие же шины используются на Senat, а защищенные версии Aurus «обуты» в отечественные КАМА такого же размера.

Когда проходили испытания Komendant в холодных условиях в Швеции, европейские журналисты назвали кроссовер конкурентом Rolls-Royce Cullinan. Ожидается, что Komendant станет самым роскошным внедорожником российского производства.

Особенности Aurus Komendant

Komendant получит такую же силовую установку, как и лимузин Senat. Речь идет о 4,4-литровом бензиновом двигателе V8, который работает вкупе с электромотором и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Все это выдает 600 лошадиных сил и 880 ньютон-метра крутящего момента.

У Komendant полный привод и несколько настроек движения, которые регулируются «шайбой», как у Mercedes. Среди опций: Auto, Sport, Comfort и Allroad. От этого зависит работа мотора, подвески и коробки передач. Кроссовер имеет довольно высокий дорожный просвет — 200 миллиметров. Для сравнения — у Toyota Land Cruiser 200 расстояние от порога до асфальта составляет 225 миллиметров.

Длина Komendant — 5,6 метра. То есть по своим размерам отечественная машина превзойдет потенциальных конкурентов — Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Серийное производство отечественного премиум-кроссовера начнется не раньше 2022 года. Выпускать его планируют на мощностях елабуржского завода Sollers. Этот холдинг является партнером ФГУП НАМИ в проекте «Единая модульная платформа», в рамках которого и создавался Aurus.

В начале июля появилось видео краш-теста Aurus. Разбивали не внедорожник, а лимузин Senat на скорости 64 километра в час. Судя по ролику, пассажир (вместо которого был манекен) выжил, но, вероятно, ноги он все-таки сломал.