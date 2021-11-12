Названы сроки сертификации Aurus Business Jet

Сертификация VIP-самолета Aurus Business Jet должна завершиться в 2022 году. Такой срок обозначил глава Минпромторга Денис Мантуров. Лайнер представят на авиасалоне в Дубае.

«Aurus Business Jet стал первым лайнером в семействе Superjet, на котором установлена дополнительная топливная система, увеличивающая дальность полета до 7,2 тысячи километров. Сертификацию самолета в этой комплектации планируется завершить в 2022 году», — сообщил министр РБК.

Самолет появился благодаря коллаборации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Aurus. Над VIP-интерьером воздушного судна работала российская компания «Тулпар Интерьер Групп». В самолете будет душевая кабина и встроенный трап. По словам источника издания, в разработку салона вложили порядка 900 миллионов долларов.

Без дозаправки VIP-самолет сможет преодолеть расстояние от Москвы до Владивостока. Обычные пассажирские Superjet 100 в зависимости от конфигурации могут преодолеть только три тысячи и 4,6 тысячи километров пути.

Пока стоимость нового самолета не раскрывается. Итоговая сумма будет складываться из выбранных опций и конфигурации салона лайнера.