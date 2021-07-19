Audi прекратит выпуск самой маленькой модели А1

Глава немецкой фирмы Audi Маркус Дюсманн заявил, что самая маленькая модель A1 больше выпускаться не будет. Компания планирует сосредоточиться на разработке электромобилей. Об этом сообщил сайт Motor1.

Топ-менеджер рассказал, что переводить такие модели на электричество слишком дорого и экономически невыгодно. А вот кроссовер Q2 вполне может стать начальной моделью в новой линейке электромобилей, рассказала газета «Известия».

Выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в компании планируют закончить к 2033 году. Если рассматривать долгосрочную перспективу, то достигнуть углеродной нейтральности можно будет уже к 2050 году.