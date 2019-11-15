Audi покажет новый электрокар на автосалоне в США

По данным издания, новинка оснащена двумя электромоторами общей мощностью 400 «лошадок». Четырехдверная модель получила фирменную систему полного привода quattro, а также высокий дорожный просвет. Ее максимальная скорость составляет около 200 километров в час. Электрокар будут выпускать на брюссельском заводе концерна.