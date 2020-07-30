Audi отзовет в России более 500 автомобилей

С рынка уйдут транспортные средства, реализованные в период с 1997 по 2001 годы. В тех машинах с подушкой безопасности водителя TAKATA и газогенератором NADI может быть медленное или неполное раскрытие подушки безопасности в случае аварии.

Автомобили отзывает компания «Фольксваген Груп Рус» — официальный представитель производителя Audi на российском рынке.

В дилерских центрах на отозванных иномарках проверят подушки безопасности водителя, при необходимости их заменят. Для автовладельцев все работы будут бесплатными.

Ранее компания BMW заявила, что отзовет из России 530 своих автомобилей. Речь идет о BMW 3-й серии с заводскими индексами G20, Z4 (G29), X3 M (F97) и X4 M (F98). Новость коснется машин, выпущенных в период с октября 2018 по апрель 2019 года.

А корейская компания Кia объявила об отзыве 5128 кроссоверов Kia Seltos, изготовленных в период с декабря 2019 по июнь 2020 года.