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    21 июля 2020, 19:40

    Аudi отзовет свыше 1,3 тысяч из России

    Артур Блянихов

    Немецкий автомобилестроитель Audi решил отозвать из России 1346 моделей A4, A5, A6 и Q5. Их необходимо отремонтировать, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

    По данным издания, машины отзывают из-за того, что в их стартер-генератор может проникнуть влага. Если это произойдет, то возможен перегрев с дальнейшим возгоранием.

    Отмечается, что владельцев отзываемых авто проинформируют о необходимости предоставить машину в дилерский центр для бесплатного ремонта.

    Новости SMI.FM