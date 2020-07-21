Аudi отзовет свыше 1,3 тысяч из России
Немецкий автомобилестроитель Audi решил отозвать из России 1346 моделей A4, A5, A6 и Q5. Их необходимо отремонтировать, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.
По данным издания, машины отзывают из-за того, что в их стартер-генератор может проникнуть влага. Если это произойдет, то возможен перегрев с дальнейшим возгоранием.
Отмечается, что владельцев отзываемых авто проинформируют о необходимости предоставить машину в дилерский центр для бесплатного ремонта.