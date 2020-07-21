Аudi отзовет свыше 1,3 тысяч из России

По данным издания, машины отзывают из-за того, что в их стартер-генератор может проникнуть влага. Если это произойдет, то возможен перегрев с дальнейшим возгоранием.

Отмечается, что владельцев отзываемых авто проинформируют о необходимости предоставить машину в дилерский центр для бесплатного ремонта.