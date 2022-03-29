Audi отзовет на ремонт более 1200 авто с российского рынка

Немецкая компания Audi отзовет из России 1226 автомобилей для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт».

Компания планирует провести реконструкцию моделей A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, Q8, которые реализовали в период с 2019 года по 2022 год. Представители компании проинформируют владельцев авто о необходимости доставить их в ближайший дилерский центр. Компания в случае необходимости проведет бесплатный ремонт машин.

«Причины отзыва транспортных средств: после выполнения сервисного мероприятия 42L1 в некоторых случаях могло произойти недопустимое изменение углов схождения и/или развала колес задней оси», — сообщили в ведомстве.