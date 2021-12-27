Audi намерена представить несколько новинок в РФ в 2022 году

Немецкий автомобилестроитель Audi планирует привезти в Россию несколько новых моделей в следующем году. Об этом написали «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.

В первом квартале 2022 года года стартуют продажи нового поколение хетчбэка RS3 Sportback и спортивного седана RS3. RS-модификации кроссовера Q3 и купе-кроссовера Q3 Sportback нового поколения выйдут на рынок в конце первого — начале второго квартала. Обновленный седан Audi A8 представят в третьем квартале. Суперкар R8 нового поколения появится в дилерских центрах во втором полугодии.