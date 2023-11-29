Транспорт 29 ноября 2023, 14:24 Атомный подводный крейсер «Архангельск» вывели из эллинга в Северодвинске

Читать 360tv в

Специалисты спустили на воду атомный подводный крейсер «Архангельск» в Северодвинске. После достроечных работ и испытаний судно вступит в состав ВМФ. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Субмарина проекта «Ясень-М» отличается высокой скоростью и пониженным уровнем шумности. Она оснащена торпедами, крылатыми ракетами «Калибр» и сверхзвуковыми «Ониксами». Подлодка способна поражать цели как под водой, так и на берегу.