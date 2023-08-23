Транспорт 23 августа 2023, 12:28 «Атом» и «Москвич» подписали соглашение о производстве машин с 2025 года Выпуск электромобилей «Атом» начнется в 2025 году на заводе «Москвич» РИА «Новости»

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Производитель российских электромобилей «Атом» решил разместить производство своих электрокаров на заводе «Москвич». Компании подписали меморандум о сотрудничестве, сообщило РИА «Новости».

В «Атоме» отметили, что «Москвич» в качестве производственной площадки выбрали из-за передовых технологий, высокого качества производства и отличной репутации завода в автомобильной индустрии.

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Согласно документу, «Атом» будет использовать услуги контрактной сборки, включающие конвейерную сварку, покраску и сборку электромобилей, а также другие сопутствующие услуги», — заявили в пресс-службе компании.

Старт производства электрокаров «Атом» запланировали на середину 2025 года. Электромобили смогут разгоняться до 100 километров в час за семь секунд, а запас хода составит 500 километров в зависимости от модели.

Обе стороны будут привлекать экспертов для проработки технических, коммерческих, экономических и правовых аспектов сотрудничества, а также создадут постоянную действующую рабочую группу.

Ранее стало известно, что новые модели «Москвича» появятся в продаже уже в следующем году.