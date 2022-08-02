Aston Martin представит два новых автомобиля

Автоконцерн Aston Martin покажет два новых автомобиля на благотворительном мероприятии Pebble Beach Concours d’Elegance. Об этом сообщило РИА ФАН.

Одна из машин — новая модель Valhalla. Ее выпустили в честь юбилея внутреннего подразделения Q by Aston Martin. Автомобиль получит среднемоторное расположение силовой установки. Другие подробности пока неизвестны.

Также компания представит кроссовер DBX707 с четырехлитровым двигателем V8 мощностью 697 лошадиных сил.