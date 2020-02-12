Ассоциация Автомототуризма попросила разрешить россиянам пользоваться иностранными правами на территории РФ

Сейчас россиянам необходимо иметь отечественное водительское удостоверение, чтобы управлять машиной в России. Те, кто проживают за границей, не могут получить его. Иностранные права в России не принимают, поэтому в каждый приезд на родину эмигранты платят штраф.

«У нас их привлекают к административной ответственности и штрафуют на сумму от пяти до 15 тысяч рублей, как за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Сотрудники ГИБДД мотивируют вынесенные постановления тем, что гражданин Российской Федерации обязан иметь российское водительское удостоверение», — заметил Лобарев.

Эксперт напомнил, что для получения российского удостоверения нужно предоставить внутренние паспорт и регистрацию.

«Мы обязательно обратимся в ГАИ. Если у гражданина есть подтвержденное право управлять транспортным средством, то за что его штрафовать?» — заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Он добавил, что подобные проблемы мешают развитию автотуризма в России.

«Автотуризм развит во всем цивилизованном мире, он является драйвером экономики и может приносить значительный вклад в ВВП страны. Наша задача не создавать для него барьеры», — подчеркнул Нилов.