АСИ и РосДорНИИ выберут города, где построят дороги по современным технологиям

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) и Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосДорНИИ) объявили конкурсный отбор среди российских городов. В нескольких из них применят современные практики по модернизации транспортных узлов.

«По результатам отбора на территории пяти городов будут сформированы пилотные решения по адаптации международных практик проектирования дорог (развязки, ограничения скорости, интегральные решения для транспортных узлов, система управления) и городской мобильности», — рассказала генеральный директор «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

В муниципалитетах, которые станут финалистами конкурсного отбора, внедрят новые идеи по городской мобильности. Победители получат возможность применить прогрессивные решения и практики по новой городской мобильности от АСИ и РосДорНИИ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Горожане тоже смогут участвовать в решении вопросов развития городской среды.

Для участия в конкурсном отборе муниципалитету необходимо зарегистрироваться на платформе 100gorodov.ru, подать заявку, заполнив специальную анкету по ссылке https://100gorodov.ru/myroad. Жители города со своей стороны должны проголосовать за инициативу муниципалитета.

Голосование за пилотные города продлится до 11 декабря 2020 года включительно. До 18 декабря 2020 года конкурсная комиссия отберет пять территорий муниципальных образований.