Движение по эстакаде в балашихинской Салтыковке пустят до конца года
На путепроводе завершен монтаж пролетных строений и подпорных стен. В подготовке к асфальтированию задействованы 75 рабочих и около 20 единиц техники: экскаваторы, катки, бульдозеры, погрузчики и автомобильные краны.
«Путепровод над железной дорогой Горьковского направления в Салтыковке готов на 95%. Строительство уже в завершающей фазе: работы по устройству земельного полотна выполнены на 40%, ведется монтаж опор освещения, покраска пролетного строения. Укладку асфальта планируем начать во второй половине сентября. После этого останется привести в порядок прилегающую территорию и установить освещение. Движение планируется запустить до конца 2019 года», — сказал Дмитрий Боровков.
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Он уточнил, что проект включает расширение Разинского шоссе на подъезде к путепроводу. Под эстакадой со стороны трассы будет остановка общественного транспорта и парковка для посетителей салтыковского рынка выходного дня. Со стороны шоссе Ильича оборудуют разворотные подъезды для доступа к поликлинике и административному зданию.
Салтыковская эстакада разгрузит участок дороги между шоссе Энтузиастов и Носовихинским шоссе. Запуск путепровода позволит объединить две федеральные магистрали. В рамках проекта будет обустроено четыре полосы для двустороннего движения и девять съездов общей протяженностью более двух километров. По путепроводу длиной около 300 метров смогут проезжать 30 тысяч автомобилей в сутки.