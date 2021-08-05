«Армия-2021» представит новую боевую плавающую машину

Новая бронированная плавающая машина впервые будет представлена на форуме «Армия-2021». О том, что она из себя представляет, рассказала «Газета.ru».

Боевая машина предназначена для ведения ближней и глубокой разведки, несения боевого, походного и сторожевого охранения войск. Кроме того, она способна сражаться с разведывательно-диверсионными группами противника.

Разработчики БРМ оснастили ее комплексами оптико-электронной разведки с тепловизорами, средствами РЛС-разведки и малыми беспилотниками, радиопеленгационными и акустическими средствами разведки.

«В перспективе новейшая российская БРМ может использоваться в интересах как собственно Минобороны России, так и других силовых структур государства — от ФСО до Росгвардии. Последние десятилетия подобных легких бронированных плавающих машин в нашей стране никто не делал», — рассказал один из собеседников издания.