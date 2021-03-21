Армянский премьер-министр Никол Пашинян подтвердил, что Армения приобрела у России истребители Су-30СМ. Он заявил, что покупка была совершена еще в мае и что воздушное судно не имеет ракет.

«Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны», — рассказал Пашинян на встрече с жителями Арагацотнской области, запись с которой выложили на Facebook.

Ролик набрал 13 тысяч лайков и 1300 людей поделились своими мыслями в комментарии. Заметно, что людей волнует эта тема. Ответственность за подобную закупку Пашинян возложил на прежние власти.

«Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?» — риторически спросил премьер на встрече.

В сентябре минувшего года Пашинян заявлял, что «Искандеры» и новейшие истребители Су-30СМ будут использоваться на войне только в том случае, если не ухудшат ситуацию. Главным приоритетом он назвал безопасность граждан республики.

Ранее режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Однако общественность множества стран обратились к враждующим сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирно. Позже в Москве было заключено перемирие.

15 марта Армения получила всех военнопленных, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, напомнило ИА NationNews.