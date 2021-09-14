Армейский автомобиль с секретом создали в России

Фото армейского автомобиля «Витязь-2» появились в Сети. У машины есть скрытый бронированный модуль для перевозки военных. Снимок опубликовала «Российская газета».

Вездеход с колесной формулой 6×6 презентовали в рамках форума «Армия-2021».

Мощность двигателя машины составляет 285 лошадиных сил. Армейский автомобиль оснащен механической девятиступенчатой коробкой передач, двумя топливными баками емкостью по 210 литров. Вес «Витязя» — 18,5 тысячи килограммов, но может разогнаться до 90 километров в час. Запас хода — одна тысяча километров.

Главная особенность вездехода в его бронированном модуле, который находится за тентом бортовой платформы и предназначен для транспортировки трех тонн грузов или 16 военнослужащих.

Машина обладает классом защиты Бр-4. Она может выдержать обстрел пулями патронов калибра 7,62 на 39 миллиметров и 5,45 на 39 миллиметров на расстоянии от 10 метров.

Кроме того, «Витязь-2» может выдержать подрыв двух килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте под передним колесом, а благодаря его капотной компоновки шансы экипажа выжить увеличивается при наезде на мину.