Аптечный пункт открылся на автозаправке в Ленинском округе

Позаботиться о себе и автомобиле теперь можно в одном месте. На заправке «Роснефти» в Ленинском округе открылся аптечный пункт. В ассортименте — более 4-х тысяч препаратов, а также маски, санитайзеры, гигиенические средства и косметика.

«Открытие дорожных аптек расширяет перечень товаров и услуг на наших АЗК. Первые аптеки были открыты в Санкт-Петербурге и получили самые лучшие отзывы от клиентов. Мы открываем сеть дорожных аптек в московском регионе. Поэтому наш сервис стал еще удобнее и комфортнее. Вы можете сэкономить время по дороге на работу или домой», — отметил генеральный директор АО «РН-Москва» Сергей Степаненко.

Источник фото: телеканал «360»

В столичном регионе новый сервис запустили впервые среди нефтяных компаний. Эксперты уверены — это не только экономически выгодная, но и полезная инициатива.

«Автозаправочные станции и их бизнес в будущем — это не столько точка притяжения для водителей, где они могут приобрести топливо, сколько точка притяжения для любого гражданина Российской Федерации, где он может купить все, что нужно. И появление в том числе медикаментов позволяет расширить ту линейку, которая предлагается на заправке, и создать из заправки центр притяжения не только для топлива, но и для любых других товаров повседневного спроса», — сказал вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один способ позаботиться о водителях — дистанционная оплата: быстро и, главное, безопасно. Расплатиться за бензин можно, не выходя из машины — в специальном приложении. Кроме того, программа расскажет о видах топлива на каждой АЗС, предложит удобный маршрут, номер колонки, марку бензина и его объем.