Аналитики выяснили, какие направления электричек самые популярные у петербуржцев

Электрички — удобное и доступное для всех средство передвижения. По мнению аналитиков, в сравнении с прошлым годом жители Петербурга стали чаще пользоваться таким видом общественного транспорта. Об этом сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК).

Довольно часто петербуржцы стали отправляться на отдых в Ленинградскую область. Количество пассажиров в электричках значительно увеличилось. Из-за этого власти города приняли решение пустить по маршруту до Выборга дополнительные «Ласточки» в выходные дни.

Как сообщили в пресс-службе СЗППК, в апреле 2021 года проездом в пригородных поездах воспользовались 5,9 миллиона пассажиров. В апреле же 2020 года количество пассажиров в электричках составляло 1,9 миллиона человек.