Аналитики узнали, какие авто SUV-сегмента выбирают россияне
Специалисты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные автомобили SUV-сегмента в России. По данным специалистов, 1 июля 2019 года в РФ зарегистрировали порядка 10 миллионов кроссоверов и внедорожников. Об этом сообщил сайт «Экономика Сегодня».
Согласно полученной статистике, наиболее востребованным стал внедорожник отечественного производства LADA 4×4. Сейчас их насчитывают около 1,2 миллиона экземпляров, что составляет 12% от всех зарегистрированных авто SUV-сегмента. По словам аналитиков, позиция машины обусловлена оптимальным соотношением цены и качества, LADA все так же остается самым доступным авто в сегменте.
Второе место в рейтинге заняла американская марка Chevrolet Niva. В России зарегистрировали 625 500 экземпляров. Третье место досталось японскому кроссоверу Toyota RAV4, всего зарегистрировали 407 400 единиц.
В список также вошли Renault Duster — 387 700 автомобилей, и Nissan X-Trail — 306 400 авто.