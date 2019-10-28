Аналитики узнали, какие авто SUV-сегмента выбирают россияне

Согласно полученной статистике, наиболее востребованным стал внедорожник отечественного производства LADA 4×4. Сейчас их насчитывают около 1,2 миллиона экземпляров, что составляет 12% от всех зарегистрированных авто SUV-сегмента. По словам аналитиков, позиция машины обусловлена оптимальным соотношением цены и качества, LADA все так же остается самым доступным авто в сегменте.

Второе место в рейтинге заняла американская марка Chevrolet Niva. В России зарегистрировали 625 500 экземпляров. Третье место досталось японскому кроссоверу Toyota RAV4, всего зарегистрировали 407 400 единиц.

В список также вошли Renault Duster — 387 700 автомобилей, и Nissan X-Trail — 306 400 авто.