Аналитики спрогнозировали захват мирового рынка электрокарами

Американские аналитики пришли к выводу, что к 2040 году на мировом рынке как минимум две трети продаж автомобилей будут приходиться на долю электрокаров. Об этом сообщила Lenta.ru.

По мнению специалистов, автомобили с двигателями внутреннего сгорания полностью раскрыли свой потенциал, а электрокары дешевеют и продолжают развиваться. Портал New Inform отметил прогноз о том, что к 2040 году продажи легковых электрокаров возрастут от трех до 66 миллионов. Китай и Европа станут лидерами рынка к этому времени.