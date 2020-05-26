Аналитики спрогнозировали стоимость новой версии «Оки»

По информации ИА Nation News, специалисты предположили, что цена «Оки» с обновленной модификацией окажется в два раза ниже стоимости Lada Granta. В настоящее время последнюю можно приобрести за 220 тысяч рублей.

Ранее компания «АвтоВАЗ» запатентовала три новых названия: Tensa, Forta и Kayna. Эксперты уточнили, что так могут назвать новые модели Lada.