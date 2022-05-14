Аналитики сообщили о серьезном падении продаж легковушек на российском авторынке

Снижение объема продаж легковых автомобилей в России в апреле 2022 года стало рекордным. По сравнению со вторым весенним месяцем прошлого года количество сделок сократилось на 78,5%. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на данные аналитиков Ассоциации европейского бизнеса.

Всего в прошлом месяце количество проданных автомобилей по всей стране составило 32 706 единиц. Для сравнения: в апреле 2021 года дилеры реализовали 151 964 легковые машины.

Падение продаж на авторынке за первые четыре месяца сократилось на 43% и составило 293,8 тысячи проданных машин.

Чаще всего в апреле россияне покупали легковые автомобили производства «АвтоВАЗа» (8,5 тысячи единиц). На втором месте по популярности оказались модели Kia (4,6 тысячи). Замкнули тройку легковушки Hyundai (4,1 тысячи). Четвертое и пятое места разделили Renault и «Группа ГАЗ» — 2,2 тысячи и 1,9 тысячи соответственно.

На снижение количества сделок повлияла остановка производства на автозаводах, которые столкнулись с нехваткой деталей, а также прекращение импорта легковых иномарок после ухода ряда зарубежных производителей из России.