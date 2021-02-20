Аналитики перечислили самые надежные модели авто

Аналитики американской компании J.D. Power опросили более 33 тысяч автовладельцев с целью выяснить, какие марки машин являются самыми надежными. С результатами исследования ознакомилось ИА Nation News.

Самыми надежными оказались модели японского концерна Lexus. Машины немецкой компании Porsche расположились на втором месте. Южнокорейский автомобилестроитель KIA занял третью позицию. Другой представитель японского автопрома Toyota попал на четвертое место, а американский производитель Buick замкнул топ-5.