Аналитики назвали самые популярные марки авто у жителей Петербурга

Помимо прочего, петербуржцы с сентября по ноябрь при покупке личного транспортного средства нередко делали выбор в пользу марки Volkswagen. Согласно информации экспертов, в конце текущего года спрос на покупку машин у россиян увеличился на 18%.

Уточняется, что жители 15 городов-миллионников стали в разы чаще искать на картах дилерские центры, а также салоны продаж новых и подержанных авто по сравнению с тем же периодом минувшего года.

Специалисты добавили, что предпочтения граждан менялись в зависимости от региона. Москвичи часто выбирали такие машины, как Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan и Kia Rio. А автолюбители из Екатеринбурга покупали Lada Vesta и Lada 2121.

Ранее эксперты объяснили, как можно экономить бензин в холодное время года. Автолюбителям посоветовали отказаться от долгого прогрева. В нем нет необходимости, если модель машины современная.