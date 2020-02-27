Аналитики назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом

По итогам исследования выяснилось, что наибольшей популярностью обладает кроссовер Skoda Kodiaq. Его производят на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. За прошлый год десять тысяч таких автомобилей вывезли из России за границы Евразийского экономического союза.

На вторую строчку рейтинга попал внедорожник LADA 4×4. В 2019 году за рубеж удалось продать восемь тысяч машин.

На третьем месте оказалась LADA Vesta. Согласно прошлогодним результатам, из России вывезли 5,9 тысячи единиц.

В десятку популярных автомобилей отечественного экспорта вошли: LADA XRAY (1,5 тысячи), Volkswagen Polo (1,4 тысячи), Hyundai Accent/Solaris (1008), LADA Largus (803), KIA Rio (635), LADA Granta (605) и Skoda Rapid (465).