Аналитики назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие машины российской сборки чаще всего выбирают за рубежом. Об этом сообщило РИА ФАН.
По итогам исследования выяснилось, что наибольшей популярностью обладает кроссовер Skoda Kodiaq. Его производят на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. За прошлый год десять тысяч таких автомобилей вывезли из России за границы Евразийского экономического союза.
На вторую строчку рейтинга попал внедорожник LADA 4×4. В 2019 году за рубеж удалось продать восемь тысяч машин.
На третьем месте оказалась LADA Vesta. Согласно прошлогодним результатам, из России вывезли 5,9 тысячи единиц.
В десятку популярных автомобилей отечественного экспорта вошли: LADA XRAY (1,5 тысячи), Volkswagen Polo (1,4 тысячи), Hyundai Accent/Solaris (1008), LADA Largus (803), KIA Rio (635), LADA Granta (605) и Skoda Rapid (465).