Аналитики назвали самые подходящие для россиян автомобили

Жители России зачастую вынуждены сталкиваться с не самыми комфортными дорожными условиями. Грязь, некачественные дороги или же вовсе их отсутствие — со всем этим российским водителям приходится бороться с помощью маневренных автомобилей с высокой проходимостью. Аналитики назвали самые важные качества автомобилей для россиян.

По мнению российских водителей, самым подходящим автомобилем для наших условий является удобный внедорожник с бензиновым двигателем. Чаще всего наши соотечественники отдают предпочтение таким маркам, как Toyota, Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen.

«Идеальный автомобиль, по мнению большинства (58%), должен обладать бензиновым двигателем. Автолюбители отдают предпочтение внедорожникам — о своей приверженности этому типу кузова упомянули 38% опрошенных», — рассказали эксперты РИА «Новости».

По мнению россиян, главными характеристиками для автомобиля стали надежность (этот критерий назвали 84% опрошенных), комфорт для пассажиров и водителя, красивый дизайн и недорогое техническое обслуживание (51%).

Показательно, что екатеринбуржцы и новосибирцы чаще всего выбирают внедорожник Toyota, а жители Челябинска и Уфы — Volkswagen, добавило ИА Nation News.