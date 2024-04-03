Транспорт 03 апреля 2024, 17:03 Аналитики China-motors признали внедорожник Haval Jolion лучшим китайским автомобилем в 2024 году

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Внедорожник Haval Jolion занял первую строчку в рейтинге лучших китайских автомобилей на российском рынке в 2024 году. Об этом сообщил RT со ссылкой на аналитиков China-motors.

Эту машину в 2023 году россияне покупали чаще, чем любую другую. На второй строчке рейтинга расположился кроссовер Chery Tiggo 7 Pro MAX, третье место заняла машина Geely Coolray.

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Отмечается, что в пятерку лучших китайских автомобилей на отечественном рынке также вошли Omoda C5 и FAW Bestune T77.