Транспорт 12 сентября 2023, 16:47 Аналитик Целиков заявил об увеличении спроса на электромобили среди россиян в 2 раза

Читать 360tv в

В России активно растет спрос на электромобили, за последние годы он увеличился в два раза. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, на сегодняшний день в стране продается около 1,5 тысячи таких автомобилей в месяц, в ближайшие годы это число будет только увеличиваться. Вся необходима инфраструктура для электромобилей есть в Москве и Санкт-Петербурге.

Реклама

Целиков отметил, что сейчас в России установлено порядка четырех тысяч станций, где можно зарядиться.