Транспорт 12 сентября 2023, 16:45 Аналитик Целиков заявил о дефиците Hyundai Solaris и Kia Rio в России

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На сегодняшний день в России наблюдается дефицит в сегменте массовых моделей автомобилей. К ним относятся Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Rapid, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, сейчас эти популярные марки пытаются перенацеливать на другой модельный ряд, однако огромный сегмент в России был сформирован за счет именно массовых моделей авто.

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Целиков отметил, что также фиксируется нехватка машин Toyota, к которым привыкли российские автомобилисты.