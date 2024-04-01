Транспорт 01 апреля 2024, 13:19 Аналитик Пилипишин назвал ускоренный износ зимних шин основным аргументом для перехода на летнюю резину

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Главный аналитик рынка НТИ «Автонет» (AutoNet) Денис Пилипишин в беседе с RT рассказал автомобилистам, почему необходимо вовремя переходить на летнюю резину. По его словам, мягкие зимние шины сильнее изнашиваются в теплую погоду.

Эксперт назвал ускоренный износ основным аргументом для своевременного перехода.

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«Зимние шины имеют мягкий состав, который обеспечивает лучшее сцепление с дорогой на холодном асфальте, а если у нас всего +2…+3 градусов, то такой асфальт тоже холодный», — сказал он.

Пилипишин добавил, что на отдельных моделях с развитой ошиповкой он отмечал довольно плохие сцепные свойства на сухом асфальте.