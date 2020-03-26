Аналитик определил последствия от приостановки авиасообщения с Россией

По мнению Рыбака, убытки будут большими, однако определить точные суммы пока «достаточно сложно».

«Оценки до конца года разнятся от 100 до 300 млрд рублей. Как следствие, если не будут каким-то образом компенсироваться эти выпадающие доходы, то многие авиакомпании, естественно, прекратят свой бизнес. Как много — сказать тоже сложно, потому что в зоне риска находятся все авиакомпании», — уточнил эксперт.

Аналитик пояснил, что обычно именно международные рейсы приносят организациям основной доход.

«А внутренние рейсы, которые пока сохраняются, хотя тоже идет сокращение, по определению являются убыточными. Поэтому, если правительство прямым образом не будет субсидировать и компенсировать эти выпадающие доходы, то многие авиакомпании остановятся. Ситуация очень серьезная, которую полумерами решить невозможно», — добавил Рыбак.

Он заметил, что авиакомпании будут сокращать сотрудников, чтобы уменьшить убытки. Тем не менее, «увольнением ничего здесь решить не удастся, им просто придется останавливать свою деятельность».

Ранее Росавиацию обязали временно прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.