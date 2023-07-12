Транспорт 12 июля 2023, 23:42 Аналитик Мюнге назвал подстраховкой предупреждение МЧС о возможной деформации рельсов из-за жары

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Предупреждение МЧС о том, что сразу в ряде регионов из-за сильной жары в ближайшую неделю могут деформироваться железнодорожные пути, - это не более чем перестраховка, на самом деле этого не случится. Таким мнением с НСН поделился эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге.

Он заявил, что те сотрудники ведомства, которые дали этот прогноз, мало разбиваются в железнодорожном деле.

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“Происходит следующее физическое явление: рельсовая плеть, которая закреплена, нагревается и расширяется, дальше происходит явление "выброс пути”. <...> Существуют так называемые "уравнительные рельсы" между длинными участками, их меняют путевые рабочие”, - отметил Роман Мюнге.

Он добавил, что подоьное явление может происходит не только в условиях экстремальной жары. При разнице в 10 градусов уже может случится “выброс пути”.

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