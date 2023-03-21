21 марта 2023, 19:23
Аналитик «Автостата» Удалов заявил, что спрос на «Москвичи» не упадет из-за проблем с русификацией
Выявленная некорректность русификации автомобилей «Москвич» не повлияет на снижение спроса среди покупателей на эти машины. Такое мнение выразил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, такая некорректность не является глобальной неисправностью. Проблемы с русификацией вполне возможно решить, считает аналитик.
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По мнению Удалова, причиной некорректной работы стал слишком быстрый запуск производства.
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