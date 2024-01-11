Транспорт 11 января 2024, 17:08 Ан-2 аварийно сел в Кызыле из-за технической неисправности Легкомоторный самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в аэропорту Кызыла Пресс-служба восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК

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Самолет Ан-2, летевший в Кунгуртук, вынужденно приземлился в аэропорту Кызыла, из которого совершался рейс. Об этом сообщила пресс-служба восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Экстренная посадка произошла 11 января. Следователи назвали возможной причиной вынужденного приземления техническую неисправность.

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«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — указали в пресс-службе.

В декабре аварийную посадку самолет совершил в Хабаровском крае. Ан-12 летел из Певека в Чукотке на аэродром Хурба в Комсомольск-на-Амуре. Пилот принял решение об экстренной посадке из-за отказа системы руля управления. На борту воздушного судна находились восемь человек, никто из них не пострадал.

Еще одна экстренная посадка самолета произошла 10 января — авиалайнер «Уральских авиалиний» не смог долететь до Горно-Алтайска и приземлился в Барнауле. Воздушное судно с выпущенными закрылками село в аэропорту.