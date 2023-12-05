Транспорт 05 декабря 2023, 13:22 Ан-12 аварийно сел в Хабаровском крае из-за отказа системы руля управления Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Хурба Хабаровского края РИА «Новости»

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В Хабаровском крае совершил аварийную посадку самолет Ан-12 с восемью людьми на борту. Никто не пострадал, сообщило РИА «Новости».

«Самолет успешно приземлился на аэродроме Хурба», — сказал представитель экстренных служб.

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На борту находились восемь человек. Собеседник агентства заявил, что никто из них не пострадал.

Транспортный самолет летел из Певека в Чукотке на аэродром Хурба в Комсомольск-на-Амуре, сообщил «Интерфакс». Командир воздушного судна запросил аварийную посадку из-за технической неисправности — отказа системы руля управления. Эта система, по словам источника агентства, недублированная.

В ноябре в Чукотке экстренно сел Ан-2 с тремя пассажирами. Самолет попал в сильную облачность и снеговой заряд. Пилот Алексей Левин сказал «Известиям», что произошла потеря мощности, и «кукурузник» упал на сопку.