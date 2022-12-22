Транспорт 22 декабря 2022, 13:01 Амнистию по штрафам за нарушение разметки из-за снегопадов предложили объявить в Госдуме

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Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо главе ГИБДД МВД России Михаилу Черникову с предложением освободить водителей от штрафов в период аномальных погодных условий. Об этом написал RT.

По словам депутата, у автомобилистов возникли проблемы с соблюдением требований дорожной разметки из-за аномальных снегопадов в некоторых районах страны.

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«Прошу Вас оценить целесообразность объявления „зимней амнистии“, предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки», — говорится в сообщении Власова.

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