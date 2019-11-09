American Airlines снова начнет эксплуатировать Boeing 737 MAX

«Учитывая последние рекомендации, American Airlines ожидает, что возобновление коммерческой эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX, принадлежащих American Airlines, состоится 5 марта 2020 года», — сказано в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что лайнеры получат новые сертификаты. После этого специалисты American Airlines проведут ряд наземных испытаний. Перед возобновлением эксплуатации на Boeing 737 MAX совершат ряд тестовых полетов.

Ранее сообщалось, что на коммерческие рейсы American Airlines вернет Boeing 737 MAX к середине января 2020 года.

Использование самолетов Boeing 737 MAX в США и других странах мира было приостановлено после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение лайнер этой линейки, принадлежащий компании Ethiopian Airlines. Тогда погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет этой же модели разбился в Индонезии. На борту воздушного судна компании Lion Air находилось 189 человек. Никто из них не выжил. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях в самолетах произошел сбой системы маневрирования.