Алкозамки не будут принудительно ставить на машины россиян

МВД не будет принудительно оснащать автомобили алкозамками. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В СМИ распространялась информация, что МВД совместно с Министерством промышленности и торговли РФ прорабатывается вопрос о принудительном оснащении алкозамками автомобилей водителей, привлекавшихся к ответственности за вождение в нетрезвом виде», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что эта информация не соответствует действительности и МВД с подобной инициативой не выступало. Также министерство в проработке этого вопроса сейчас участия не принимает.

В ведомстве напомнили, что уже давали отрицательный отзыв на аналогичные предложения. По мнению представителей, эффективное внедрение алкозамков в стране возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ. Это и принятие необходимых законодательных актов, утверждение и внедрение технических стандартов, а также организация развитой сети контрольно-сервисных центров.

Недавно появилась информация, что водителей, попавшихся пьяными за рулем, могут обязать устанавливать на свои машины алкозамки. Эксперты считают, что подобные замки неэффективны, а из-за цены многие даже не смогут их купить.