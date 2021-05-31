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    31 мая 2021, 15:02

    Алкозамки не будут принудительно ставить на машины россиян

    Анастасия Калинина

    МВД не будет принудительно оснащать автомобили алкозамками. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    Алкозамки не будут принудительно ставить на машины россиян

    «В СМИ распространялась информация, что МВД совместно с Министерством промышленности и торговли РФ прорабатывается вопрос о принудительном оснащении алкозамками автомобилей водителей, привлекавшихся к ответственности за вождение в нетрезвом виде», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    В пресс-службе отметили, что эта информация не соответствует действительности и МВД с подобной инициативой не выступало. Также министерство в проработке этого вопроса сейчас участия не принимает.

    В ведомстве напомнили, что уже давали отрицательный отзыв на аналогичные предложения. По мнению представителей, эффективное внедрение алкозамков в стране возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ. Это и принятие необходимых законодательных актов, утверждение и внедрение технических стандартов, а также организация развитой сети контрольно-сервисных центров.

    Недавно появилась информация, что водителей, попавшихся пьяными за рулем, могут обязать устанавливать на свои машины алкозамки. Эксперты считают, что подобные замки неэффективны, а из-за цены многие даже не смогут их купить.