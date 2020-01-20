«Актуальности уже нет»: автоэксперты оценили проект о выкупе красивых номеров через Госуслуги

Власти предложили россиянам резервировать «красивые» номера для машин через портал Госуслуг. По просьбе «360» автоэксперты оценили, насколько эта инициатива актуальна в новом десятилетии.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с «360» заявил что лучше бы этот закон приняли еще 10−15 лет, когда на торговле номерами незаконно «зарабатывали все кому не лень». Но и сегодня некоторые водители хотят подчеркнуть свою значимость красивым автомобильным номером и поэтому готовы платить.

«Супер-актуальности в этом законе уже нет. Но тем не менее, люди хотят покупать красивые номера, хотят с такими номерами ездить. Имеют полное право. И если такая возможность есть в законном порядке — это прекрасно», — пояснил он.

Координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов заявил, что в проекте речь идет не совсем о «красивых» номерах, так как у каждого водителя свой субъективный взгляд. Это предоставление автовладельцам возможности выбора номерного знака для своего автомобиля.

«Если посмотреть на документ, который опубликовало Минэкономразвития, то по сути, людям дадут возможность предварительно резервировать, уплатив госпошлину, номерной знак, который им понравится. И дальше уже получать в госавтоинспекции. <…> То есть автовладельцы получат возможность выбрать тот номер, который им по душе», — заявил эксперт.

В тексте постановления Минэкономразвития говорится, что правила для резервирования и выкупа автомобильных номеров каждый регион установит самостоятельно. Автовладелец через сайт Госуслуги сможет зарезервировать за собой понравившийся номер. За это ему придется заплатить повышенную государственную пошлину.

Вторым путем, по которому водитель сможет получить «красивый» номер, — это аукцион, который проведут региональные власти. Стартовой суммой для выкупа номера станет установленный в Налоговом кодексе размер пошлины. Половина поступлений от денег за красивый номер поступит в бюджет субъекта страны. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.