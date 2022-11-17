Транспорт 17 ноября 2022, 16:51 Акция «Время ранних» в московском метро продлится до 31 марта 2023 года

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Правительство Москвы продлило акцию «Время ранних» на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро до 31 марта будущего года. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на сайт мэра города.

Москвичи, которые ездят в этих направлениях в периоды с открытия метрополитена до 07:15, а также с 08:45 до 09:15, получают скидки на проезд до 50%. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что эта акция позволяет снизить загруженность поездов и станций. По его словам, Таганско-Краснопресненская линия стала свободнее по утрам на 6,7%.

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«Это равнозначно запуску двух дополнительных поездов в сторону центра», — заключил Ликсутов.

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