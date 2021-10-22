Зерно в России начали активно перевозить

Специалисты посчитали, что октябрь станет для России рекордным месяцем по перевозкам зерна. В общей сложности в качестве товара зерна погрузят около одного миллиона тонн. В причинах постоянных «путешествий» зерна внутри страны разобрался «Коммерсант».

Активизация продаж на внутреннем рынке, в том числе в разные города, куда зерно и требуется перевозить, произошла из-за роста экспортных пошлин — они сдерживают поставки за границу. А еще неурожай сразу в нескольких регионах России — на Урале и в Поволжье, где растения пострадали от засухи. При этом, например, в Сибири урожай задался: там зерна собрали рекордное за 12 лет количество. Оттуда и перевозят зерно в менее удачливые области, такие как Северо-Запад.

«Планируемые со стороны Минсельхоза субсидии на железнодорожную транспортировку зерна из южных и сибирских регионов, где в этом году собраны крайне высокие урожаи, на Урал и в Восточное Поволжье, а также в центральные и северо-западные зернодефицитные регионы, несомненно, поддержат эту динамику», — подтвердили в «Русагротрансе».

В РЖД тоже заметили постоянные переезды культур. Погрузка зерна в сутки демонстрирует сейчас рекорды за 20 лет. Она составляет 34,6 тысячи тонн.

«По итогам месяца погрузка зерна на внутренний рынок, как ожидается, превысит один миллион тонн», — сделали прогноз в компании.