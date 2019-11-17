Airbus планирует разработку экологичного самолета

По информации агентства, речь идет о самолете на 100 мест, который будет осуществлять региональные рейсы.

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По словам Шеффер, компания работает с партнерами, включая производителей двигателей и стартапы, над созданием более экономичных двигателей, изучением гибридов, альтернативных видов топлива и улучшением аэродинамики. Airbus может построить первые самолеты, не загрязняющие окружающую среду, к началу 2030-х годов.

В материале также сказано, что крупные авиапроизводители согласились к 2050 году сократить в два раза выбросы углекислого газа.

Шеффер добавила, что сейчас единая концепция для выполнения обязательств в 2050 году отсутствует, но есть ряд решений, собрав которые в едино, приведут к этой цели.