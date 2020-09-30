Агрегаторы такси захотели взять на себя часть расходов за ДТП

Сейчас в нижней палате парламента обсуждается законопроект о такси, который предусматривает ответственность службы заказа такси за вред причиненный в ДТП здоровью пассажира и его багажу.

Агрегаторы предложили возмещать ущерб в размере до двух миллионов рублей, если перевозчик не сможет выплатить компенсацию пассажиру в полном объеме. Они уверены, что субсидиарную ответственность в случае ДТП нужно закрепить в законе.

«Субсидиарная ответственность выглядит предпочтительнее для агрегаторов, поскольку служба заказа такси будет отвечать за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира, а также его имуществу только в части, которую не погасил перевозчик. Законопроект фактически перекладывает на компании — агрегаторы такси роль по упорядочиванию рынка перевозок», — рассказал РБК юрист Forward Legal Станислав Бородаев.

Такое решение агрегаторы приняли на фоне возможных изменений закона, которые предложили члены Совфеда Андрей Турчак и Людмила Бокова в конце 2019 года. По их задумке, для агрегаторов устанавливается солидарная ответственность за ДТП. Это значит, что пассажир может сразу предъявить материальные претензии к службе заказа такси, не обращаясь к перевозчику.