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    30 сентября 2020, 08:04

    Агрегаторы такси захотели взять на себя часть расходов за ДТП

    Андрей Иванов

    Агрегаторы такси предложили разделить материальную компенсацию за аварию, если за рулем был самозанятый водитель или индивидуальный предприниматель. Они уже подготовили поправки к законопроекту о такси и направили их в Госдуму. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ.
    Агрегаторы такси захотели взять на себя часть расходов за ДТП

    Сейчас в нижней палате парламента обсуждается законопроект о такси, который предусматривает ответственность службы заказа такси за вред причиненный в ДТП здоровью пассажира и его багажу.

    Агрегаторы предложили возмещать ущерб в размере до двух миллионов рублей, если перевозчик не сможет выплатить компенсацию пассажиру в полном объеме. Они уверены, что субсидиарную ответственность в случае ДТП нужно закрепить в законе.

    «Субсидиарная ответственность выглядит предпочтительнее для агрегаторов, поскольку служба заказа такси будет отвечать за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира, а также его имуществу только в части, которую не погасил перевозчик. Законопроект фактически перекладывает на компании — агрегаторы такси роль по упорядочиванию рынка перевозок», — рассказал РБК юрист Forward Legal Станислав Бородаев.

    Такое решение агрегаторы приняли на фоне возможных изменений закона, которые предложили члены Совфеда Андрей Турчак и Людмила Бокова в конце 2019 года. По их задумке, для агрегаторов устанавливается солидарная ответственность за ДТП. Это значит, что пассажир может сразу предъявить материальные претензии к службе заказа такси, не обращаясь к перевозчику.

    Новости SMI.FM