Агрегаторы такси и каршеринга смогут проверять права онлайн

У агрегаторов такси и каршеринговых компаний с 2021 года появится возможность в режиме онлайн узнавать данные о наличии у водителей прав.

Агрегаторы такси, каршеринговые компании и другие организации, которые допускают граждан к управлению транспортными средствами, смогут узнавать информацию о наличии у водителей прав «с помощью функций специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг», сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Запустить соответствующие сервисы в работу намечено в 2021 году, добавил собеседник агентства.

Представитель МВД отметил, что нововведение направлено на недопущение к управлению транспортом лиц, которые были лишены или не имеют водительских прав.

На сегодняшний день проверка удостоверений по номеру и дате выдачи доступна в открытом доступе на официальном интернет-портале ГИБДД, уточнили в ведомстве.

Автоэксперт Андрей Ломанов назвал новые причины аннулирования водительских прав, которые начнут действовать с 1 апреля 2021 года. В регламенте прописаны такие причины, как истечение срока действия удостоверения, изменение содержащихся в нем персональных данных владельца, а также сильный износ и повреждение прав.