Агрегаторы такси объяснили причину подорожания поездок в Москве

Москвичам в выходные пришлось платить за такси больше, чем раньше. Крупнейшие агрегаторы такси объяснили увеличение стоимости временем, которое тратилось на дорогу.

В прошедшие выходные столицу засыпало снегом, из-за чего на дорогах появились километровые пробки. По данным пресс-службы «Яндекс.Такси», тарифы не менялись, но длительность поездок влияла на итоговую стоимость.

«В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье средняя скорость движения была на 25-30% ниже, чем обычно, а поездки — на 20% дольше. Из-за этого их стоимость была выше, чем в такой же день в хорошую погоду», — привел ТАСС пояснение агрегатора.

В компании добавили, что во время снегопада многие водители не смогли выйти на работу. Заказы не брал каждый пятый таксист, а все остальные выполняли их дольше в связи с пробками. В «Ситимобил» уточнили, что на цены влияют сразу несколько факторов, среди которых и спрос. В выходные москвичи делали в три раза больше заказов.

«Из-за плохих дорожных условий средняя продолжительность поездок выросла на 17%. Мы считаем, что водитель за более долгую поездку должен получать более высокое вознаграждение», — отметил агрегатор.

Гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский подчеркнул, что такси работает по принципу маркетплейса. Тарифы складываются из спроса и предложения, а также на них влияет ситуация на дорогах и погодные условия.