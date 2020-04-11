Агрегаторы предупредили таксистов о необходимости спецпропусков

Водители агрегаторов такси «Ситимобил» и «Везет» получили уведомление о необходимости получения цифрового пропуска. Он стал необходим для передвижения по Москве после указа мэра столицы Сергея Собянина.

Пресс-секретарь «Ситимобил» Георгий Лобушкин сообщил ТАСС, что компания поддерживает любые меры по сдерживанию коронавируса, и готова тщательно выполнять все предписания властей. Он подтвердил, что водители будут перевозить только тех пассажиров, которые обладают пропуском на передвижение. Проверку документа они будут проводить в установленном порядке, который вскоре определят власти.

«Водители такси также должны будут получать пропуска, как работающие граждане — мы уже отправили им рассылку, что они обязаны регистрироваться в установленном порядке», — сообщил Лобушкин.

В компании «Везет» агентству сообщили, что уже проинформировали имеющих разрешение на деятельность легкового такси водителей о необходимости получить цифровой пропуск, а также сроках и способах его оформления.

Начиная с 15 апреля распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина введена необходимость получения цифрового пропуска для передвижения по столице на общественном и личном транспорте.