Агрегаторов такси сделают ответственными за пассажиров

В Госдуму собираются внести законопроект, которой восстановит справедливость на рынке услуг такси. В частности, агрегаторов такси, которые успели стать узнаваемыми брендами без ответственности за качество услуг, заставят все-таки отвечать за своих водителей.

Согласно инициативе, сформулированной группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, водителей такси обяжут иметь российские права. Если число желающих таксовать в отдельном российском регионе превысит потребности рынка, лицензии будут разыгрывать на аукционе. Также агрегаторы такси будут нести солидарную ответственность на равных с перевозчиком, сообщил РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции законопроект.

«Службы заказа легкового такси, так называемые агрегаторы, теперь контролируют рынок таксомоторных перевозок более чем на 60%. Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки. Поэтому необходимо установить механизмы регулирования, которые будут учитывать тенденции развития отрасли», — объяснил Турчак.

Если говорить об основных нововведениях, которые предлагает законопроект, то они таковы. Инициатива предлагает разрешить получать лицензии на перевозки не только ИП и юрлицам, но и самозанятым. При этом за рулем должен быть водитель с российскими правами, который был ранее аттестован на знание российских дорог и улично-дорожной сети субъекта России. Водитель сможет проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр дистанционно — телемедицина это позволяет.

В России, кроме того, введут реестр такси и служб заказа такси — агрегаторов. За действия перевозчика будет наступать солидарная ответственность, к которой будет привлечен и агрегатор.