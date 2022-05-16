Агрегатор такси Gett прекратит работу в России с 31 мая

Израильский сервис такси Gett прекратит работу в России с 31 мая. Агрегатор предупредил об этом, разослав сообщения водителям, в том числе в Екатеринбурге, написал сайт E1.ru.

Водителям Gett сообщили, что штаб-квартира компании с 31 мая прекратит техническую поддержку, обновление и функционирование мобильного приложения для таксистов.

«Это значит, что последний день работы мобильного приложения Gett для водителей — 31 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

До конца мая водителям в приложении Gett по-прежнему будут приходить заказы. Служба поддержки тоже останется на связи, если в ближайшие пару недель возникнут вопросы.

В Gеtt заверили, что выполнят все обязательства по поездкам до 31 мая включительно. Напоследок команда агрегатора поблагодарила всех водителей за понимание и доверие.

В марте Gett сообщала о реорганизации российского офиса, что объяснили экономическими причинами из-за ухода с рынка многих корпоративных клиентов. Шведский инвестфонд VNV Global отмечал, что Россия приносила Gett менее 14% доходов.