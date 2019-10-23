Афанасьевский мост реконструируют в Воскресенске. Он разгрузит дорогу для трех микрорайонов

Проект реконструкции мостового перехода через Москву-реку на 0,6 км дороги «Ачкасово-Городище-Глиньково» — улица Гиганта» в городском округе Воскресенск получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Участок реконструкции пройдет от улицы Гиганта до цеха ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в районе с. Ачкасово.

Общая протяженность реконструкции составит порядка одного километра, из них длина мостового сооружения — порядка 250 метров.

«На месте старого перехода будет построен новый двухполосный мост. На время строительства нового сооружения движение по старому мосту будет частично восстановлено. После завершения строительства моста, старое сооружение демонтируют, — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Гержик также добавил, что приступить к строительству объекта планируется в конце 2019 года, после проведения конкурсных процедур. Завершить реконструкцию запланировано в 2021 году. Реконструкция Афанасьевского моста находится на контроле губернатора региона Андрея Воробьева.

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Автомобильный Афанасьевский мост был построен в 1961 году. 1 июля 2018 года собственник Афанасьевского моста «Лафарж Холсим» закрыл его из-за технического состояния.

Новое сооружение позволит улучшить транспортную доступность трех крупных микрорайонов города с общей численностью более 40 тысяч человек.

В рамках реконструкции проведут устройство инженерных коммуникаций, организуют пешеходную зону, установят шумозащитные экраны, наружное освещение и архитектурную подсветку.

Объект позволит разгрузить Воскресенск от потока транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на федеральные дороги А108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе.